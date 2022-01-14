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Sosyal konuta rekor başvuru

#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Sosyal Konut#Başvuru
Sosyal konuta rekor başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ’ın Tuzla Aydınlık Evler Projesi ile hayata geçirdiği ucuz konut projesine rekor katılım oldu.

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Toplam 343 bağımsız birimden oluşan konut projesine 158 bin 42 kişi başvurdu. Temeli 13 Aralık 2021’de atılan projesinin hak sahipleri noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi.

Toplam 312 konut, 21 ticari alan ve 1 kreşten oluşacak projenin kura çekim töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Zeytinburnu’ndaki KİPTAŞ Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplam 343 bağımsız birimden oluşan projeye, rekor bir katılımla 160 bine yakın başvuru olduğunu belirten İmamoğlu, Türkiye’nin en uygun fiyatlarıyla vatandaşlara sosyal konut üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, projeye toplam 164 bin 5 katılımcının başvurduğunu, noter incelemesinin ardından toplam 158 bin 42 adayın kura çekimine dahil edildiğini belirtti. Kura çekim tarihi olarak 5 Ocak 2022’yi belirlediklerini hatırlatan Kurt, “Ancak, ben dahil, şirketimizin neredeyse tüm yönetim kadrosu bu süreçte COVID’e yakalandığımız için şirketimizi 10 günlük bir sürede zorunlu işlerimiz haricinde karantina altına aldık” bilgisini verdi.

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#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Sosyal Konut#Başvuru

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