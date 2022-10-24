Sosyal konut projesinde ilk temeller atılıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de kamuoyuyla paylaştığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak.
İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara’da 2 bin 171, Kırşehir’de 458, Yozgat’ta 141, Konya’da 206, Kahramanmaraş’ta 210, Diyarbakır’da 158, Elazığ’da 88, Tunceli’de 118, Erzurum’da 158, Amasya’da 87, Bolu’da 206, Zonguldak’ta 595, Afyonkarahisar’da 364, Uşak’ta 158, Manisa’da 78, Aydın’da 265, ve Muğla’da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun ilk temelleri atılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesine ilişkin tüm detayları şu şekilde açıkladı:
"YÖRESEL VE YATAY MİMARİ OLARAK İNŞA EDİLECEK"
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül’de başlayan başvurular 31 Ekim’e kadar devam edecek.
e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim’de sona erecek.
Kuralar etaplar halinde, Mart 2023’e kadar çekilmiş olacak.
"VATANDAŞLAR, UYGUN FİYATLI KONUTLARA SAHİP OLABİLECEK!"
TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya projenin uygulanacağı il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının üzerine ülke sınırları içerisinde tapuya kayıtlı konut bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış, 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek.
"HAYALLERİNDEKİ YUVAYA KAVUŞMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM!"
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında sosyal konutlara başvuran vatandaşımızın sayısı 7,5 milyonu aşarken resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı.
"İLK EVİM ARSA’ PROJESİNDE KENDİ EVİNİ YAPMAK İSTEYENLERE, 1 MİLYON ALTYAPILI KONUT ARSASI FIRSATI!"
Vatandaşların kendi evlerini yapabilmesi adına hayata geçirilen “İlk Evim Arsa” projesi kapsamında 350 milyon metrekare alanda 81 il, 694 ilçede 1 milyon konut amaçlı arsa sunulacak.
Arsa yerleri yüzde 40 şehir merkezlerinde, yüzde 60 ilçelerde olacak şekilde belirlendi.
"1 MİLYON KONUT ARSASINA BAŞVURMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?"
Kendi evini yapmanın hayalini kuran vatandaşlara yönelik 1 milyon konut arsası için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, başvuracağı belediyenin sınırları içerisinde ikamet etme şartları aranıyor.
Arsada ek kontenjan bulunmuyor.
"KONUT BAŞVURUSU YAPAN ARSAYA DA BAŞVURU YAPABİLECEK Mİ?"
Sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, arsa projesine de başvurabilir. Şayet kişiye, kurada hem konut hem de arsa çıkarsa sadece birini tercih edebilecek.
"KONUT ARSASI SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 7 KASIM!"
Altyapısı hazır konut arsası sahibi olmak isteyen vatandaşlar 7 Kasım 2022 tarihine kadar başvurularını yapabilirler.İlk başvuruların başladığı 10 Ekim 2022’den bu yana konut yapmaya hazır arsalara 525 bin kişi başvurdu.
"KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN VATANDAŞLARA BENZERSİZ Proje: İLK İŞ YERİM"
"İlk İş Yerim" projesinde ilk etapta 10 bin iş yeri yapılacak. Türkiye’nin 7 bölgesinde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 50 bin iş yeri yapılması planlanıyor.
10 bin iş yerinin ise illere göre dağılımı ise şöyle:
"Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30."
İş yeri sahibi olmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları şöyle olacak:
10 Ekim’de başlayan “İlk İş Yerim” projesi başvuruları 7 Kasım’a kadar sürecek. İş yerine başvuran vatandaşların sayısı ise 45 bini buldu.
900 MİLYAR LİRALIK DEV BİR YATIRIM: İLK EVİM İLK İŞ YERİM
“İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle toplamda 900 milyar liralık dev bir yatırım değeri 450 alt sektörü tetikleyecek ve 2 trilyon liradan fazla ekonomik bir hareketlilik sağlayacak.
Projeyle aynı zamanda yeni iş kapıları açılırken yaklaşık 200 bin kişiye iş imkânı sağlanmış olacak.
"HAYALLERİNDEKİ YUVAYA KAVUŞMAK İSTEYEN VATANDAŞLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM!"
“İlk Evim İlk İş Yerim İlk Evim Arsa” sosyal konut projesine başvuran vatandaşlarımızın sayısı 7,5 milyonu aşarken, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısı 4 milyon 900 bine ulaştı. Altyapısı hazır konut arsası başvurusu 525 bini bulurken, iş yerine ise 45 bin vatandaş başvuru yaptı.
13 Eylül'de müjdemizi verdik.— Murat KURUM (@murat_kurum) October 24, 2022
Sadece 40 GÜN sonra ilk temelleri atıyoruz. 🏗
İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın BÜYÜK GÜN! pic.twitter.com/WdcfIPD2Kf