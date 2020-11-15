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Ekonomi
Gürkay GÜNDOĞAN - DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sondaj gemisi ‘Kanuni’ Zonguldak’a ulaştı

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Sondaj gemisi ‘Kanuni’ Zonguldak’a ulaştı
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Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurladığı sondaj gemisi Kanuni, Zonguldak’taki Filyos Limanı’na ulaştı.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'nda boğaz köprüleri altından geçebilmesi için kule söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün Karadeniz'e uğurlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı uğurlama töreniyle Karadeniz'e yola çıkan 'Kanuni', dün Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı'na ulaştı. Sondaj gemisi, kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri için liman girişinde demirlendi.

'Kanuni' sondaj gemisi ile çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında 'Sakarya Gaz Sahası'nda göreve başlanması hedefleniyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan 'Kanuni' sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

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