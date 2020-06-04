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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Son dakika... Yerli ve milli gözlem uydusunun montajı yapıldı

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Son dakika... Yerli ve milli gözlem uydusunun montajı yapıldı
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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İmece'nin son montajı, Varank, Akar ve Karaismailoğlu tarafından yapıldı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılması planlanıyor. İmece ile Türkiye'nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

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