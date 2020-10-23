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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.10.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye için önemli gelişme: Son 10 yılın rekorunu kırdık

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Son dakika... Türkiye için önemli gelişme: Son 10 yılın rekorunu kırdık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "2019 yılında Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı %1,06'ya yükseldi. Son 10 senenin rekorunu kırdık! Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının %64,2'sini, AR-Ge finansmanının da %56,3'nü özel sektör gerçekleştirdi" dedi.

Bakan Varank'ın açıklaması şöyle:

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