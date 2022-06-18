Son dakika... TOGG sosyal medya hesabından duyurdu: Yüzde 99 tamamlandı

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Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım sürüyor. Bu kapsamda; Bursa Gemlik'teki tesis çalışmalarında sona gelindi. TOGG, "Gemlik tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda ilerliyor." mesajını paylaştı ve son durumu aktardı.

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BOYA TESİSİ

Tesisin, yüzde 99'u tamamlandı. Tanklarda kimyasal dolum aşamasına geçildi. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı. Yumuşak su ve demineralize su sistemi tamamlandı. Soğutma ve ısıtma sistemi süreçleri tamamlandı.

Gemlik Tesisimizdeki çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor.



Bu ay yapılan çalışmaların detayları videomuzda.#YeniLigGemlik #Togg pic.twitter.com/wTgUUYGmBQ — Togg (@Togg2022) June 18, 2022

GÖVDE TESİSİ

Tesisin yüzde 99'u tamamlandı. Deneme üretimlerine başlandı. Basınçlı hava sistemi tamamlandı. Kaynak makineleri elektrik hatları tamamlandı.

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 98'i tamamlandı. Ekipman kurulumunda son aşamaya gelindi. Hatları devreye alma çalışmaları başladı. Basınçlı hava tesisatı tamamlandı.

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TOGG CEO'SU KARAKAŞ'TAN FİYAT İÇİN 'REKABETÇİLİK' VURGUSU

TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, gelecek yıl mart ayından itibaren satışa sunulması hedeflenen Türkiye'nin otomobili için pazar içerisinde rekabetçi olacaklarını vurguladı.

Karakaş, TOGG ile Bilişim Vadisi'nin ortaklığında başlatılan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda, Gemlik'teki tesisin, kampüsün inşaatında ve oradaki ekipmanların restorasyonunda sona yaklaştıklarını bildirdi.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden bilgilendirme yaptıklarını belirten Karakaş, temmuz sonu ağustos başında deneme üretimlerinin başlayacağını kaydetti.