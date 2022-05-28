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Son dakika... TOGG heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu! Kilit aşama tamamlandı

#TOGG#Yerli Otomobil#Gemlik Tesisleri

TOGG Gemlik Tesisleri'nde çalışmalar devam ederken TOGG resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'nde deneme üretimlerine adım adım yaklaşıldığı belirtildi ve kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı duyuruldu.

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TOGG hesabından yapılan yeni paylaşımda, deneme üretimine yaklaşılan Gemlik tesisindeki çalışmalarda kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığı açıklandı.

Paylaşımda parça kontrol ve doğrulamaların ardından ilk C-SUV gövdesinin robot hatlarında başarıyla üretildiği duyuruldu.

"KUSURSUZ ŞEKİLDE TAMAMLADIK"

TOGG'dan yapılan açıklamada, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık. Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadeleri kullanıldı. 

Öte yandan, TOGG, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.

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Ardından C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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TOGG CEO'SU TARİHİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yeni otomobilin caddelere çıkacağı tarihi açıklamıştı.

Burada düzenlenen konferansa katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, anlamlı günde Samsun'da gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanı'mıza rezerve etmiştik.

TOGG'U NE ZAMAN CADDELERDE GÖRECEĞİZ?

Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" diye konuşmuştu.

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