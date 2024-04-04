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Son dakika... THY'den ucuz bilet kampanyası

Güncelleme Tarihi:

#THY#Ucuz Bilet #Kampanya
Son dakika... THYden ucuz bilet kampanyası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 08:59

Türk Hava Yolları, 4-5 Nisan 2024 tarihinde alınan 799 liradan başlayan yurt içi uçak biletleriyle 1 Ekim-30 Kasım 2024 tarihinde seyahat edilebilecek.

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Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası yaptı. 4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

Alınan biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihinde seyahat gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.

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#THY#Ucuz Bilet#Kampanya

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