Son dakika... THY'den ucuz bilet kampanyası

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Türk Hava Yolları yurt içine ilişkin ucuz bilet kampanyası yaptı. 4-5 Nisan 2024 tarihinde 799 liradan başlayan fiyatlarla 80 bin bilet satışa çıktı.

Alınan biletlerle 1 Ekim - 30 Kasım 2024 tarihinde seyahat gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL olarak belirlendi.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette ise 1.189 TL oldu.