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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 13:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması

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Son dakika... TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması
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TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık'ta merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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