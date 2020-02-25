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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 25.02.2020 - 10:44,Son Güncelleme:/

Son dakika... SGK'dan kesinti iddialarına yalanlama

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Son dakika... SGK'dan kesinti iddialarına yalanlama
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekli maaşlarından kesinti yapacağına ilişkin iddialara yanıt verildi. İddiaların tamamen asılsız olduğu açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kurumun açıklamasına göre emekli maaşlarından kesinti yapılacağına dair iddiaların yalan olduğu ve böyle bir çalışmanın gündemde olmadığı bildirildi.

Kurum'dan yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın-yayın organlarında "SGK'da çok konuşulacak çalışma" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür:

Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumunun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır.

Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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