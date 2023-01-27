Son dakika... Sanayi kuruluşlarına doğal gaz indirimi

Haberin Devamı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında indirim yaptı.



Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere, büyük sanayi kuruluşları tarafından kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında yüzde 13,30 ile yüzde 17,22 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde 16,67 oranında, indirim yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, ayrıca sanayide kullanılan doğal gaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Şubat itibarıyla yüzde 24,77 ile yüzde 38,45 oranlarında indirim yapıldığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın ABD büyümesi altın fiyatlarını düşürdü Haberi Görüntüle

ELEKTRİK FİYATLARI DA GERİLEDİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubat ayından itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti. Yılmaz dün yaptığı yazılı açıklamada, elektrik üretim maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin piyasaya olumlu etkisinin devam ettiğini kaydetti. Fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiklerini ve ivedilikle piyasaya yansıttıklarını vurgulayan Mustafa Yılmaz, maliyet bazlı düşüş seyrinin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.