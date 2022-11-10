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Son dakika: Merakla beklenen ÖTV açıklaması... Bakan Nebati: İndirim yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Nureddin Nebati#ÖTV#Otomobil
Son dakika: Merakla beklenen ÖTV açıklaması... Bakan Nebati: İndirim yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 20:46

Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Otomobilde ÖTV indirimi yok, matrah düzenlemesi üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleşen Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu sonrası ÖTV indirimi hakkında sorulan soruyu yanıtladı. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV hakkında sorulan bir soruyu yanıtlayan Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi.

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#Nureddin Nebati#ÖTV#Otomobil

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