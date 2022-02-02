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HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Otomobil satışları azaldı

#Otomobil#Satış#ODD
Son dakika... Otomobil satışları azaldı

Otomobil satışları 2022 yılına güçsüz başladı. Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8 azalma görüldü.

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılınOcak ayına göre %12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıkladığı verilere göre, 2022 Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı %12,8 oranında azaldı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %12,8 azalarak 38.131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %17,9 oranında azalarak 29.020 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %8,9 artarak 9.111 adede ulaştı.

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Açıklamada şöyle denildi:

"Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre %18,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %12,4 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

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Pazarın %91,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 13.868 adetle %47,8 pay, B segmenti otomobiller 12.409 adetle %42,8 pay aldı. 

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%42,3 pay, 12.262 adet) oldu. SUV otomobilleri, %37,8 pay ve 10.965 adet satış ile Sedan, %18,7 pay ve 5.440 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 21.565 adetle %74,3 pay, Dizel otomobil satışları 5.357 adetle %18,5 pay, Hibrit otomobil satışları 1.656 adetle %5,7 pay, Otogazlı otomobil satışları 308 adetle %1,1 pay aldı. 134 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 

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Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları %13,9 azalarak %92,6 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %35 azalarak %1,1 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %56,1 azalarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gr/km arasındaki otomobiller 10.997 adetle %37,9 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 8.363 adetle %28,8 pay aldı."

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#Otomobil#Satış#ODD

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