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Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de

#Kentsel Dönüşüm#Kredi#Riskli Yapı
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi Gazetede

Riskli yapı olarak tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere ait konut ya da iş yerlerine verilecek olan faiz destekli kredilerde, kredi tutarı yükseltildi.

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Kentsel dönüşümle ilgili önemli karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli yapıların yenilenmesi için kullandırılacak kredi tutarları iki katına çıkarıldı.

Bir önceki uygulamada Güçlendirme Kredisi olarak 80 bin lira verilirken yeni uygulamada bu oran 160 bin liraya çıkarıldı.

Konut yapım kredisi, konut edinme kredisi, işyeri yapım kredisi, işyeri edinme kredisi tutarları da 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı.

Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri için de her bir bağımsız bölüm için 1.000.000 TL olan kredi tutarı 2 milyon liraya yükseltildi.

Ayrıca azami ana para ödemesiz dönem sayısı da konut edinme kredisi ve işyeri edinme kredisinde 1 yıldan 2 yıla çıkmış oldu.

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Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi Gazetede

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#Kentsel Dönüşüm#Kredi#Riskli Yapı

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