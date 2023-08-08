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Son dakika... Mücevher ve kuyumcu ürünleri ithalatına yeni düzenleme

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#Kuyumculuk Ürünleri#Mücevher#İthalat
Son dakika... Mücevher ve kuyumcu ürünleri ithalatına yeni düzenleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 00:24

Son dakika haberi... Bazı kuyumculuk ürünlerinin ve mücevherlerin AB dışındaki ülkelere ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; altından olan, pırlantalı altından olan, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlere yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak. Ek mali yükümlülük Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli ürünlere uygulanacak. Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalattan alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek. Karar yayımını takip eden üçüncü gün yürürlüğe girecek.

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#Kuyumculuk Ürünleri#Mücevher#İthalat

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