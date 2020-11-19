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Ekonomi
Haber Giriş: 19.11.2020 - 16:13 | Son Güncelleme:

Son dakika... Merkez Bankası'ndan yeni karar

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Son dakika... Merkez Bankası'ndan yeni karar
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TCMB, "20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır." açıklaması yaptı

TCMB yarından itibaren fonlamanın haftalık repodan karşılanacağın belirtti. Açıklamada 20-26 Kasım tarihleri arasında gecelik borç verme faizinin yüzde 15 olarak uygulanacağı belirtildi.

TCMB'den gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Para politikasının operasyonel çerçevesinin sadeleştirilmesi kapsamında Merkez Bankası tarafından hâlihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkânlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım 2020 tarihinden itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Likidite yönetimi çerçevesinde ikincil piyasa gecelik faiz oranlarında oluşabilecek oynaklığı sınırlandırmak ve likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımını sağlamak amaçlarıyla 20 Kasım 2020 tarihinden 26 Kasım 2020 tarihine kadar (bu tarihler dâhil olmak üzere) bir hafta süreyle gecelik borç verme faiz oranı politika faiz oranı olan %15 olarak uygulanacaktır.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. Faiz artırımı yapıldı.. İşte uzman yorumları
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Bankalar geçiş döneminde ve sonrasında ihtiyaç duymaları halinde Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasasında gecelik vadede 17 Ağustos 2020 tarihinde geçerli olan borç alabilme limitleri dâhilinde ve BIST bünyesindeki Repo-Ters Repo ve Taahhütlü İşlemler Pazarlarında, Merkez Bankası borç verme faiz oranından borçlanabilecekler, likidite fazlalığı oluşması halinde ise limitsiz olarak Merkez Bankası borçlanma faiz oranından Merkez Bankasına borç verebileceklerdir. Ayrıca, tüm bankalar HMVKŞ tarafından ihraç edilen TL cinsi kira sertifikası karşılığında, Merkez Bankası borç verme faiz oranı üzerinden kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo imkânından yararlanabileceklerdir.

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