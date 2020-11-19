Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. Faiz artırımı yapıldı.. İşte uzman yorumları

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı



TCMB, yapmış olduğu 475 baz puan artış ile dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesini ve bir hafta vadeli repo faiz oranının parasal duruş için tek gösterge haline gelmesini hedeflediğini net olarak göstermiş oldu. Bu kararı ile piyasanın önüne geçerek konumunu sağlamlaştırarak olması gereken yerini aldı. Diğer alternatifler olan pas geçilmesi ya da 200-250 baz puan gibi bir artış yapılsa idi öncelik TL’nin değer kaybı olmayacak ve reel sektör üzerindeki finansman yüklerinin daha da ağırlaşmaması olacaktı.



Şimdi bu kararın ardından gözlerimiz Bankaların bu kararı mevduat hatta özellikle kredi fiyatlarına ne şekilde yansıtacağı yönünde olacak. Eğer Bankalar bu faiz artışını, müşterileri olan firmalar tarafından kullanılmakta olan aktif ticari kredilere yansıtırlarsa bu durumda reel sektör üzerindeki borç yükünün daha da arttığı günler yaşayabiliriz. Bu finansman maliyetlerinin firmalar tarafından son kullanıcılara, yani fiyatlara yansıması olursa beklenen enflasyon düşüşünü de kısa vadede görmemiz güç olacaktır. Önümüzdeki günler bize şunu gösterecek; fiyatlar genel seviyesindeki artışın ana tetikleyicisi TL değerinin dolar ve Euro karşısında hızlı erimesi mi yoksa faiz oranlarının yüksek seyretmesi mi? Ancak bu kanıya net olarak varabilmemiz için faiz kararı sonrasında 7.50 TL seviyelerini gören sonra 7.60 TL üzerine çıkan dolar/TL kurunun stabil seyrini koruyabilmesi ve Dolar Endeksinde meydana gelebilecek artışlara dayanabiliyor olması lazım.