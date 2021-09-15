Son dakika... Merkez Bankası'ndan dijital para adımı

Merkez Bankası, 'dijital Türk lirası' projesi için ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği platformu oluşturdu. Dijital Türk Lirası projesi birinci faz çalışma sonuçları 2022 yılında açıklanacak.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte dijital Türk lirasının tedavülünün potansiyel katkılarını araştırmayı sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan süreç, teknoloji paydaşlarının katılımı ile bir sonraki aşamaya taşınmaktadır. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesinin, teknolojik araştırma, geliştirme ve test süreçleri teknoloji paydaşlarının katılımı ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankası ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalamış ve “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturmuştur.

Projeye ilişkin stratejik ve kritik teknolojilerin ön uygulama testlerinin yapılacağı birinci faz bulguları ışığında, platformun yeni katılımlarla genişletilmesi planlanmaktadır. Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip “Dijital Türk Lirası Ağı” tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir.

Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır. TCMB’nin, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik almış olduğu nihai bir karar yoktur. Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır. Birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasını müteakiben 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacaktır."

"DÜNYADA İLK DEFA UYGULANMIŞ OLACAK"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener dijital para gelişmelerini CNN Türk'te değerlendirdi:

"Kripto para ile dijital para tamamıyla ayrı şeyler. Dijital para dediğimiz sistemde gene devletin garantisi ve Merkez Bankaları var. Sadece kağıt paralarımızın dijital hali. Şöyle ayıralım kripto paraların bir yapıcısı yok. Anonim olan blok zincir teknolojisiyle tutunuyor. Bu şunu getirdi kripto paralardaki genişleme. Bir söylentiyle 1 trilyon artış gerçekleştiren bir mecra var. Gençlik buraya doğru gidiyor. Bugünkü Merkez Bankası'nın yaptığı dijital para. Tüm dünyada Merkez Bankaları madem topluluklar halk gençler bu kadar kripto paranın peşinden gidiyor, biz de geç kalmayalım, diyor. Bugün paranız A bankasında kredi kartıyla harcıyorsunuz. Farkı var. O fark şu bankada tutmanız gerekmeyecek. Elinizdeki yüzüğe takılacak çiple ya da telefonunuza takılacak çiple yönetebileceksiniz. Burada artış iniş söz konusu olmayacak. Mevcut kullanılan paranın yerine geçecek. Daha güvenli bir ortamda saklamak demek. Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı şu 1 yıllık deneme süreci var. Başarılı olursa dünyada ilk defa uygulanmış olacak. Şu anda kurumlar arası yapılıyor. HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, Merkez Bankası arasında deneme yapılacak. Başarılı olursa yansıması olacak. Öğrenci bursları vs veriyor devlet. Direkt alanına kullanımı tanımlayacak. Dijital para kayıt anlamında etkili olacak. Hem de dünya ile entegreyi hızlandıracak. Merkez Bankası'nın yeni yaptığı şeyde bankanın olmaması planlanıyor. Blok zincirdeki gibi... Bir bankanın haberi olmadan da devredebileceğim. İstediğiniz havale yöntemiyle kullanabileceksiniz. Bir yıl içinde başarılı olursa ilk olacak."

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