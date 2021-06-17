Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı.

MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI;

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanması küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklemektedir. Bununla beraber, emtia fiyatlarındaki artış eğilimi, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yükselen küresel enflasyon ve enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri önemini korumaktadır.

Yurt içi iktisadi faaliyet güçlü seyretmektedir. İkinci çeyrekte, salgın kısıtlamalarına ve finansal koşullardaki sıkılaşmaya bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler ve turizm sektörlerinin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Gerçekleştirilen parasal sıkılaştırmanın etkisiyle krediler ılımlı bir seyir izlemektedir. Bununla birlikte, kredilerin seyri ve kompozisyonu makroekonomik istikrar açısından yakından takip edilmektedir. Emtia fiyatlarındaki yükselişe karşın, ihracattaki güçlü artış eğilimi, kredilerdeki yavaşlama, altın ithalatındaki belirgin gerileme ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasının cari işlemler dengesinde başlayan iyileşmeyi hızlandırması beklenmektedir.

Son dönemde ithalat fiyatları kaynaklı maliyet unsurlarının yanı sıra, talep koşulları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. Diğer taraftan, parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

"TEMMUZDA MERKEZ BANKASI 100 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ YAPAR"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sefer Şener, CNN Türk'te Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi;

Merkez Bankası beklentileri karşılamış oldu. Piyasanın beklentisi de bu yöndeydi. Bunu gerektirecek birkaç sebep var baktığınızda. Dün açıklanan FED'in faiz kararı. Önceki günlerde açıklanan ECB'nin faiz kararları çok etkili. Çünkü dünyanın tamamında hem enflasyon yükseliyor. Hem de faizler yükseliyor. Merkez Bankası'nın enflasyona vurgu yapması çok önemli. Mayıs ayı enflasyonu 16,59 geldi. İlk defa düşüş eğilimine geçmişti. Merkez Bankası'nın bir sözü çok önemli. O da enflasyonda kalıcı emareler görünene kadar yani düşüşe dair... O zaman faiz düşüşleri gündeme gelir. Merkez Bankası'nın bu kararı almasında 2 etken var. Biri enflasyon etkisi diğeri ise küresel piyasalardaki gelişmeler.

Enflasyon noktasında beklenti anketinin 14.50'lerde olması oradaki yıl sonu beklentisinin 15'e yakın bir enflasyonu öngörmesi gerçekleşenin de 16,59 olması önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gideceğini görüyoruz. Eğer haziran ayı enflasyon rakamı da mayıstaki gibi ya da biraz daha altında çıkarsa temmuzda Merkez Bankası 100 baz puan faiz indirimi yapacak. Enflasyon önemli Merkez Bankası açısından. Merkez Bankası'nın taahhüdü var. Çünkü Merkez Bankası ben beklenen enflasyonun üzerinde bir reel politika faizi vereceğim diyor. Piyasalara güvence olarak verdi. Bu sözüne devam etmesi gerekiyor. Sözünü Merkez Bankası tutuyor. Enflasyonda kalıcı iyileşmeye kadar değişikliğe Merkez Bankası gitmeyecektir.

(Kredilerle ilgili) Tabii faizlerden en çok etkilenen KOBİ ve işletmelerimiz. İş dünyasının talebi faizlerin düşük olması. İş dünyası finansmana erişelim, yatırımlarımızı ve istihdamı artıralım diyorlar. Kredilerde çok yoğun artış yok. Ilımlı artışın devam etmesi gelecek açısından önemli. Şunu diyor Merkez Bankası bu sıkılaştırma devam ettiği için krediler çok hızlı artmıyor.

Bundan sonraki süreçte de sıkılaştırma ne zaman gevşetilir, faiz indirimi gelirse o zaman kredilerde artış göreceğiz. Sadece kurum değil bireysel kredilerde de. Merkez Bankası'nın faiz kararı hem tüketici kredilerini hem de işletmelerin finansal kredilerini etkiliyor. Rakamlar olumlu olduğu için son dönemde Merkez Bankası faiz düşüşüyle desteklerse büyüme, cari açıkla ilgili işletmelerin olumlu rakamları konuştuğu döneme gireceğiz.

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