Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakıldı.

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan ve İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer Merkez Bankası'nın faiz kararını hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

"ÖNGÖRÜLERE UYGUN ŞEKİLDE HAREKET ETTİ"

Enflasyon zayıf TL’nin etkileri ve küresel finansal koşullar ile fiyat hareketleri ortamının yarattığı risklerle çevrelenirken; Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutmayı tercih ettiğini ifade eden Enver Erkan, "Mayıs ayında, enflasyon 7 aylık artış serisini durdurmakla beraber; bu durum koronavirüs vakalarının yarattığı karantina şartlarını yansıttığı için genel görünüm gölgelenmeye devam ediyor. Bu bakımdan; enflasyonun aylık düşüşünün artırdığı reel faize rağmen, genel mutabakat zaten faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi ve Merkez Bankası da öngörülere uygun şekilde hareket etmiş oldu." dedi.

"KARARLILIKLA İFADESİNE YER VERİLDİ"

"Politika metninde yer alan ifadeler üzerinden Merkez Bankası’nı okuyacağımızı belirtmiştik, bu bakımdan metne giren ve çıkan ifadeler şimdi odak noktamızda duruyor." diyen Erkan, "Merkez Bankası şahin bir değişiklik yaptı ve geçen ay “mevcut” şeklinde değiştirdiği parasal duruşuyla alakalı olarak yeniden “sıkı” referansını kullandı ve “kararlılıkla” ifadesine de metinde yer verdi. Var olan enflasyon ve finansal koşullar riskleriyle beraber değerlendirildiğinde, parasal sıkılık derecesini bozmama anlamında yerinde bir değişiklik olduğu görülüyor. Bununla beraber; Merkez Bankası’nın öngördüğü enflasyon tahmin patikası halen piyasa bazlı beklentilere göre iyimser bir nokta olarak yılsonu için yüzde 12,2 seviyesini işaret ediyor. Bu varsayım, aynı zamanda nisan ayında enflasyonun hali hazırda zirve yapmış olması görüşünü de içeriyor. Faiz patikasının enflasyonla uyumlu ilerletileceğini varsayıyoruz, bu konuda ilerleyen aylara yönelik verilen referans biraz daha enflasyon düşüşünün imkan vermesi beklentisiyle 2021 yılının 3. çeyreği sonuna dayandırılıyor." açıklamasında bulundu.

REEL FAİZ YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE

Reel faizimiz yeniden yüzde 2 seviyesinin üzerine çıktığını belirten Erkan, "Ancak enflasyon konusunda, politika faizinin henüz artmayacağı varsayımını da eklersek başta TL değer kaybı, küresel arz sorunları ve mayıs sonunda yürürlüğe giren akaryakıt vergisi gibi etmenler enflasyon artışına zemin oluşturmaya ve risk dengesini yukarı ağırlıklı bir şekilde tutmayı sürdürecektir." dedi.

HIZLANAN AŞILAMA ETKİSİ

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer de Merkez Bankası'nın beklenildiği üzere faizde değişikliğe gitmediğini ve politika faizini yüzde 19’da sabit tuttuğunu ifade etti.

Bu kararın piyasa için sürpriz olmadığını ifade eden Özer, "Piyasa yüksek enflasyon ortamında Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmesini zaten beklemiyordu. Karar metninde özellikle iktisadi faaliyetler üzerinde değişiklikler var. Bu değişiklikler bir önceki toplantıyla bu toplantı arasında hızlanan aşılamaların etkisiyle oluşmuş görünüyor. Başka bir deyişle aşılamanın hızlanması Merkez Bankasının karar metnine yansımış. Aynı zamanda küresel piyasalarda yaşanan değişimlerde karar metnine girmiş." açıklamasında bulundu.

"ERKEN İNDİRİMİN GELEMEYECEĞİNİ OKUYABİLİRİZ"

Seda Yalçınkaya Özer sözlerini şöyle noktaladı:

Küresel aktiviteleri değerlendirdikleri paragrafta aşı vurgusu burada da bulunuyor. Aşılamanın küresel ekonomilerdeki toparlanmayı hızlandırdığına atıfta bulunulmuş. Yurt içi ise enflasyon vurgusunda riskler yukarı yönde olmaya devam ediyor ibaresi korunmuş. Bu önemli. Özellikle enflasyonun sıkı parasal duruşla ilişkisi dikkate alındığında henüz net bir iyileşme ve erken bir faiz adımının gelmeyebileceğini buradan okuyabiliriz.

YENİ BİR MESAJ YOK

Genel olarak mesajlar net ve anlaşılır. Metinde para politikasına ilişkin yeni bir mesaj yok. Ancak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik ifadeye “kararlılıkla” ifadesi eklenerek temelde verdiği sıkı duruş mesajını güçlendirdi. Salgına yönelik daha ılımlı ve daha öngörülebilir açıklamalar gelmiş ancak bu erken faiz adıma işaret etmiyor.

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