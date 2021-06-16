Son dakika.. Merakla bekleniyordu... Fed faiz kararını açıkladı!

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Fed en az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programını sürdüreceğini bildirdi.

2023'TE ARTIŞ GELİYOR

Fed tahminlerine göre politika yapıcılar 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörüyor. 13 Fed üyesi 2023'te faiz artışı bekliyor. Fed ayda 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

- 2021 Yılı GSYH beklentisi yüzde 7,0 (Önceki yüzde 6,5)

- 2022 Yılı GSYH beklentisi yüzde 3,3 (Önceki yüzde 3,3)

- 2023 Yılı GSYH beklentisi yüzde 2,4 (Önceki yüzde 2,2)

- Uzun dönem GSYH beklentisi yüzde 1,8 (Önceki yüzde 1,8)

Ekonomik aktivite ve istihdam güçlendi. Enflasyon geçici faktörlerden kaynaklı olarak yüksek. Fed tahvil alımlarına hedeflerine doğru önemli ilerleme sağlanana kadar devam edecek. Fed, dolar likidite swaplarını 31 Aralık 2021'e kadar uzattı.

FAİZ TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin 2021 ve 2022 yılı için faiz tahminleri değişmedi, 2023 yılı için yükseltti. Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, bu yıl ve gelecek yıl için faiz tahminleri bir önceki raporda olduğu gibi yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.

Fed yetkilileri 2023 sonu için faiz tahminini yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltti. Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor. 17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme ilişkin tahminde bulunuyorlar.

Fed, IOER olarak bilinen rezervlere ödenen faiz oranını ve ters repo faiz oranını 5 baz puan artırdı. IOER faiz oranını yüzde 0,10'dan 0,15'e çıkaran Fed, ters repo faiz oranını da yüzde 0,0'dan yüzde 0,05'e yükseltti.

İŞSİZLİK TAHMİNİNİ TEKRARLADI

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri bu yıl için işsizlik oranı beklentisini değiştirmediler. Uzun dönem işsizlik tahmini yüzde 4,0 olarak kaldı.

ABD'de Mayıs ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 5,8 seviyesinde açıklandı. İşsizlik oranı COVİD-19'un etkilerinin zirve yaptığı 2020 Nisan ayında yüzde 14,7 ile tarihi zirvesini görmüştü.

"EKONOMİYE GÜÇLÜ DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Karar sonrası Fed Başkanı Powell açıklamalarda bulundu. Powell'ın açıklamalarından notlar;

* Ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam edeceğiz. Ekonomide toparlanma tamamlanmadı, riskler devam ediyor.

* İşgücü piyasasının iyileşme hızı inişli çıkışlı. İstihdam büyümesi üzerinde baskı yaratan faktörler önümüzdeki aylarda azalacak. Salgından en çok etkilenen sektörler zayıf da olsa iyileşme gösterdiler.

* Enflasyon son aylarda kayda değer şekilde arttı. Enflasyonun yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek seyretmeye devam etmesi büyük olasılık.

* Arz darboğazı etkileri enflasyon üzerinde öngörülenden daha büyük yukarı yönlü baskı yaratıyorlar. Ekonomide yeniden açılma süreci öngörülemez. Enflasyon beklediğimizden daha yukarı dönebilir ve daha ısrarcı olabilir.

* Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri Fed hedefi ile daha geniş olarak tutarlı görünüyor. Eğer enflasyon bekleyişleri çok yukarı gider ise politikada ayarlama yapmaya hazırız. Virüsün yeni varyantları risk yaratıyor.

* Katılımcıların çoğu faiz artırımı için şartların önceden tahmin edilenden daha erken karşılanacağını tahmin ettiler. Faiz artırımı ekonominin güçlü olduğu anlamına gelecek. Faiz artırımından sonra da politika oldukça destekleyici olmaya devam edecek.

* Fed hedeflerine doğru önemli ilerleme hala çok uzakta. Komite bugünkü toplantıda hedeflere doğru ilerlemeyi tartıştı. IOER'in yükseltilmesinin politika duruşuna etkisi yok. Fed, ekonomiyi gerektiği sürece desteklemek için yapabileceği her şeyi yapacak. Çok güçlü bir işgücü piyasasına doğru giden patikadayız.

* Yaz aylarında, sonbahara doğru güçlü istihdam yaratımı bekliyoruz. Daha fazla veri görmeye, biraz daha sabırlı olmaya ihtiyacımız var.

* Bazı fiyat artışlarında biraz geri dönüş göreceğiz, ancak bu geri dönüşün zamanı belirsiz. Önümüzdeki aylarda arzda artış görmeyi ve enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz. Fed üyelerinin 2023 enflasyonu için tahminleri hedeflerimiz ile tutarlı.

* Bu toplantıyı "varlık azaltımını konuşmayı" konuşma toplantısı olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer hedeflere doğru ilerleme devam eder ise, önümüzdeki toplantılarda varlık azaltımı için bir planı değerlendirmek uygun olacak.

* Kararlarımızda uzun vadeli enflasyon beklentilerine bakma eğilimindeyiz. Enflasyon bekleyişleri şu anda iyi bir yerde.

2020'Yİ SALGIN ETKİLEMİŞTİ

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed'in özellikle pandemi etkisiyle adımları faiz arttırmamak yönünde olmuştu.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

Fed Toplantıları Tarihler Faiz Kararı Birinci Toplantı 26-27 Ocak Sabit (Yüzde 0-0.25) İkinci Toplantı 16-17 Mart Sabit (Yüzde 0-0.25) Üçüncü Toplantı 27-28 Nisan Sabit (Yüzde 0-0.25) Dördüncü Toplantı 15-16 Haziran - Beşinci Toplantı 27-28 Temmuz - Altıncı Toplantı 21-22 Eylül - Yedinci Toplantı 2-3 Kasım - Sekizinci Toplantı 14-15 Aralık -

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