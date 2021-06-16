Kritik karar açıklandı! Uzmanlar Fed'in kararını yorumladı

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada ekonomiye güçlü destek sağlamaya devam edeceklerini belirtirken, "Ekonomide toparlanma tamamlanmadı, riskler devam ediyor. Enflasyon beklediğimizden daha yukarı dönebilir ve daha ısrarcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar Fed'in faiz kararını hurriyet.com.tr'ye yorumladı.

"ŞAHİN BİR FED SÖZ KONUSU"

Stratejist Rıdvan Baştürk konu hakkında yaptığı değerlendirmede, "Bu sabah yazımda Fed’in enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı revize edeceğinden bahsetmiştim. Enflasyon beklentileri yukarı yönde revize edilirken, gelecek yıl faiz artırım bekleyenlerin sayısı 4’ten 7’ye yükseldi. Bu 7 üyenin 2’si ise iki faiz artırımı bekliyor. Kısacası, şahin bir Fed söz konusu." dedi.

"FED Başkanı Powell, her ne kadar çok önemli bir şey demese de bundan önceki toplantılarda kullandığı ‘’uzun süre daha faiz artırmayı düşünmüyoruz’’ ifadesini kullanmadı." diye ekleyen Baştürk sözlerini şöyle noktaladı:

Bu da Powell, artık piyasa gerçeklerine ayak uydurmaya başladı demektir.

Kararlar ile dolar endeksi sert değer kazanırken, emtialarda baskı gördük. Majör borsalar aşağı geldi, ancak düşüşler sınırlı kaldı. ABD 10 yıllık faizleri ise sert yükseldi. Burada yüzde 1.70 eşiği geçilirse piyasalardaki tehlike çanları daha kuvvetli çalacaktır.

Fiyatlarda oynaklık görebiliriz. Fakat genel stratejim dolar endeksinin lehine olmaya devam ediyor. Orta-uzun vadede dolar endeksi daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Gelecek aylarda açıklanacak olan enflasyon ve istihdam verileri önemli olur. Bu veriler yüksek geldiği sürece piyasa dolar endeksi lehine fiyatlama yapmaya devam edecektir.

"FED’DEN SİNYALİN SİNYALİ GELDİ"

Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, yapılan açıklamalarla ilgili şöyle konuştu:

"ABD Merkez Bankası toplantısını takiben varlık piyasalarında satıcılı bir seyre şahit olduk. Bu fiyatlamada; 2023 yılına yönelik faiz tahmininin sürpriz şekilde yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya yükseltmesi ve varlık alımlarında kesinti kararı alınmasa da bu konunun toplantıda konuşulduğunun açıklanması etkili başlıklar olarak öne çıkıyor. Yukarı dönebilir ve daha ısrarcı olabilir.

Toplantıyı takiben basın konferansında Başkan Powell’ın “Enflasyon beklediğimizden daha yukarı gidebilir ve daha ısrarcı olabilir” ifadesi, Fed’in her ne kadar geçici görse de enflasyonun temposundan rahatsızlık duyduğuna bunun da faiz artırım döngüsünü görece daha erken bir tarihe çekebileceğine işaret ediyor."

"YAKIN ZAMANDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR"

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer ise Fed'in faiz kararı ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Amerikan Merkez Bankası (Fed) piyasanın beklediği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi ve faizi yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Yine beklenildiği gibi varlık alım miktarında da bir değişiklik yok. Bunda bir sürpriz yok. Zaten yakın zamanda Fed’den bir faiz değişikliği beklenmiyor. Varlık alım konusunda değişikliğe gidip gitmeyeceği piyasanın dikkatini çeken önemli bir konu.

Karar metinde önemli bir değişiklik bulunmuyor denilebilir. Aşılamanın ekonomi üzerindeki riskleri yumuşattığına yönelik açıklamalar var. Genel olarak aşılamanın gücünü ekonomideki iyi gelen verilerden hissediyoruz. Enflasyon artışının geçici olduğuna yönelik beklentiler tazelenmiş. Bu şu an yaşanılan piyasa fiyatlamasında etkili olmuş görünüyor.

"AÇIKLAMALAR DENGELİ"

Bu toplantıda en dikkat çeken konu 18 Fed üyesinin yarısından fazlası 2023’te iki faiz artışı bekliyor. Faiz artış tahminlerinin 2023’e gelmesi şahin olarak algılanmış görünüyor.

Yayımlanan ekonomik projeksiyonlarda bu yıl PCE enflasyonu 2021 yılı için yüzde 2.4’ten yüzde 3.4’e yükselmiş. 2022 yılı için yüzde 2’den yüzde 3.4’e revize edilmiş. 2023’te yüzde 2.1’e sınırlı revize var. ABD ekonomisinin 2021 yılında yüzde 7 büyümesi bekleniyor. Gelen revizyonları normal olarak değerlendirmekle birlikte dolar lehindeki fiyatlamaya destek verdiğini düşünmekteyim.

Fed’in açıklamaları dengeli. Karar metninde piyasayı bir adım öteye taşıyacak bir şey yok. Ancak noktasal grafikte Fed üyelerinin önümüzdeki dönem için faiz artırımına yönelik daha şahin olması piyasayı hareketlendirdi. Karar sonrası Doların güçlendiğini izliyoruz.

Fed karar metninden de anladığımız kadarıyla zamanından daha erken şahin açıklamalarda bulunmaktan kaçınıyor. Oyun bozucu olmak istemiyor.

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