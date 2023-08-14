Son dakika... Memurların toplu sözleşme zam teklifleri açıklandı

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Milyonlarca memuru ilgilendiren zam oranları açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklaması şöyle:

Gaziantep ve Tuzla'da yaşanan kazalarda hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü. Hizmetlerle dolu 22 yılımız hayırlı olsun.

Kamu görevlilerimizin hakları için bugün bir kez daha 7. dönem toplu sözleşmemiz için buradayız. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22. yılımızı tekrardan kutlamak istiyorum.

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Kamu sendikacılığı alanında da birçok yasal düzenleme yaparak devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladık. Kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık. Bugüne kadar 6 toplu sözleşme imzaladık. İnşallah 7. dönem toplu sözleşmesini de uzlaşıyla kamu personelimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı sonuçlar getirecek şekilde neticelendireceğiz.

Kamu çalışanlarının yaşama standartları yükseldi. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını 9876 liraya çıkardık.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreci sizlerle yürütüyoruz. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Yapılan müzakereler anlayış içinde gerçekleştirildi. Komisyon çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Madde sayısı 936'ydı. Maddeler ayrıştırıldı ve 967 maddeyle görüşmeleri sürdüreceğiz.

22 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket süreci içinde sürdüreceğimize inanıyorum.

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Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim. 2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

Biraz sonra açıklayacağım 2024 zam tekliflerini bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ifade etmek istiyorum.

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zam ORANLARI AÇIKLANDI

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren uzlaşma sağlayacak maddelerimizin olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür ediyorum.

SENDİKALAR REVİZE İSTEDİ

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci "Bu teklif, kamu çalışanlarının talebini karşılayacak bir teklif değil. Dolayısıyla teklifin revize edilmesi gerekiyor" dedi.

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memur-Sen Başkanı Ali Yalçın "Gelen teklifin, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin 10 puan altında olmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil "Bu masa bu teklifle yok hükmünde olduğunu ortaya koymuştur. Bu teklifi kabul etmemiz asla ve asla mümkün değildir" dedi.