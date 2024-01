Son dakika... Memur ve emekliler dikkat! İşte zamlı maaşların yatacağı tarih... Ne kadar zam verilecek?

Haberin Devamı

Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam merakla bekleniyor. 3 Ocak 2024 tarihinde saatler 10:00'u gösterdiğinde memur ve emeklilerin alacakları zamlar netleşmiş olacak. Memur maaşlarına gelen artış bedelli askerlik, engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve kıdem tazminatı tavanını da etkiliyor.

MEMUR VE EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK?

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memurlara ise her ayın 15'inde maaş ödemesi yapılıyor. Emeklilere enflasyon farkı ödemeleri için tarih duyurulacak.

ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için yüzde 3,43, Kasım ayı için de yüzde 3,28 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 5 ayda alacakları zam oranı yüzde 33,64 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Kasım ayı enflasyonunun yüzde 3,28 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Aralık ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM NASIL HESAPLANIYOR?

Temmuz-Aralık ayları arasındaki TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranları kümülatif olarak toplanıyor. Sonrasında 2023 yılının ikinci altı ayı için verilen yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı toplanan aylık enflasyon oranından çıkarılıyor. Ortaya çıkan rakama Ocak-Temmuz arası için belirlenen yüzde 15'lik toplu sözleşme oranı ekleniyor.

Başka bir deyişle Temmuz-Kasım 2023 tarihleri arasında kümülatif olarak aylık enflasyon oranı yüzde 33,64 oldu. 33,64'den yüzde 6'lık 2023 yılı ikinci altı aylık toplu sözleşme zammı çıkarılıyor ve ortaya 27,64 rakamı çıkıyor. 27,64'e de 2024 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen yüzde 15 zam ekleniyor ve sonuç yüzde 42,64 oluyor. Böylece Temmuz-Kasım arasında memur ve memur emeklilerinin hak ettiği zam yüzde 42,64 oldu. Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte bu rakam yükselecek ve refah payı da eklenerek yeni zam oranı belirlenmiş olacak.

(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)

BAKAN IŞIKHAN: YÜZDE 50 CİVARINDA ZAM OLMASI TAHMİN EDİLİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir. 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artış sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

MEMUR ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur, tarım sigortasından emekli olanların dışında çalışan işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı ve 65 yaş aylığı da artmış olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE OLACAK?

Son açıklanan memur aylık katsayısına göre bedelli askerlik ücreti 31 Aralık 2023 tarihine kadar 122 bin 351 lira 4 kuruş olarak ödeniyordu.

Memurlara yüzde 50 civarında zam yapılması halinde 61 bin 175 lira 52 kuruş farkla bedelli askerlik ücreti 183 bin 526 lira 56 kuruşa yükselebilir.

ENGELLİ AYLIKLARINDA DURUM NE OLACAK?

Mevcutta yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 1874 lira 58 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 2811 lira 86 kuruş ödeme yapılıyordu.

Memur maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılırsa yüzde 40-69 arası engeli olanlara aylık 2811 lira 87 kuruş, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara 4217 lira 79 kuruş ödeme yapılacak. Engelli yakını aylığı da 2811 lira 87 kuruşa çıkması bekleniyor.

65 YAŞ AYLIKLARI DA ARTACAK

Herhangi bir SGK ya da BAĞ-KUR emeklisi olmayan 65 yaş üstü kişilere verilen yaşlılık maaşı her ay ödeniyor. 65 yaş aylıkları da memur maaşlarına yapılacak artış oranında yükselecek. 65 yaş aylığı mevcutta 2348.30 lira olarak ödeniyor. Memur maaşına yüzde 50 oranında zam geldiği varsayılırsa bu ücretin 3 bin 522 lira 45 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

EVDE BAKIM DESTEĞİ

Evde bakım desteği ise 5097.96 lira olarak ödeniyor. Yüzde 50 zam yapılmasıyla birlikte bu tutar 7646,94 liraya çıkması bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DA YÜKSELECEK

Kıdem tazminatı tavanı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla 2023 yılının ikinci yarısı için 23 bin 489 lira 83 kuruş olarak uygulanıyordu. Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapıldığı varsayılırsa bu tutarın da 36 bin 409 lira 23 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE İŞE YARIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin lira olan bir işçi her yıl için maksimum 20 bin liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 25 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 25 bin lira değil 23 bin 489 lira 83 kuruş ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 117 bin 449 lira 15 kuruş kıdem tazminatı alır.