×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Limon suyu satışlarına yasak getirildi

Güncelleme Tarihi:

#Limon Suyu#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Satış
Son dakika... Limon suyu satışlarına yasak getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 06:43

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek.

Haberin Devamı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri ürünler yurt içinde satılamayacak.

Bu kapsamda yurt içinde piyasaya arzına izin verilmeyen ürünler 31 Aralık 2024'ten sonra piyasada bulundurulamayacak.

Gözden KaçmasınABde otomobillere kara kutu zorunluluğu geliyorAB'de otomobillere 'kara kutu' zorunluluğu geliyor Haberi Görüntüle

Son dakika... Limon suyu satışlarına yasak getirildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Limon Suyu#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Satış

BAKMADAN GEÇME!