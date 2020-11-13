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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:21 | Son Güncelleme:

Son dakika... Kanuni, Karadeniz'e açılıyor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisine ilişkin olarak "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak." dedi.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şöyle:


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