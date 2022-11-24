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Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları! İndirimi tek tek hesapladık...

Güncelleme Tarihi:

#ÖTV#Matrah#İndirim
Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 08:29

Otomobillere ilişkin ÖTV matrah düzenlemesi yapıldı. En son 13 Ocak 2022 tarihinde yapılan matrah düzenlemesi yeniden güncellendi. Yeni düzenlemeyle birlikte bazı otomobillerin fiyatları 100 bin liraya yakın düşüşler yaşadı. Böylece satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerde matrah değişmiş oldu.

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Otomotiv sektörünün beklediği matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 1600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan otomobillerde matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. Kararla elektrikli araçların ÖTV matrah limitleri de değişti. Buna göre, motor gücü 50 kilowaatı geçip, motor silindir hacmi 1800 cc'yi geçmeyen araçlarda matrah alt limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti ise 170 bin liradan 350 bine çıkarıldı.

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BAZI OTOMOBİL FİYATLARI DEĞİŞTİ

Satış fiyatı 594 bin 723 liranın altında olan otomobillerin ÖTV matrahları değiştiği için fiyatlarda da değişiklik yaşandı. Böylece bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu.

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İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yeni ÖTV matrah oranları:

Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...

 

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İŞTE YENİ Otomobil FİYATLARI

Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...

Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...

Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...

Son dakika... İşte ÖTV matrahı düzenlemesi sonrası yeni otomobil fiyatları İndirimi tek tek hesapladık...

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