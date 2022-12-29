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Son dakika... İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim

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#İstanbul#Doğal Gaz#İndirim
Son dakika... İstanbulda doğal gaza yüzde 12 indirim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 16:00

İstanbul'da konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatına 1 Ocak'tan itibaren yüzde 12 indirim yapılacak.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ’ın dağıtım bedellerinde indirime gitti.

1 OCAK İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerde konutlarda kullanılan doğal gaza indirim uygulanacak. Düzenleme, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak.

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TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğalgaz indirimi hayırlı olsun! Milletimizin refahı için Türkiye Yüzyılı vizyonu ile durmak yok, müjdelere devam. Teşekkürler
Erdoğan" dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara büyük bir müjdeyi vermenin sevincini yaşıyoruz. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı tarife düzenlemesiyle, İstanbul’da yüzde 12 olmak üzere bazı illerimizde de değişen oranlarda doğalgaza indirim yapıldı. Hayırlı olsun İstanbul." ifadelerini kullandı.

 

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#İstanbul#Doğal Gaz#İndirim

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