Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

SGK'dan önemli EYT açıklaması: Aylık bağlama işlemi mümkün değil

Güncelleme Tarihi:

#EYT#SGK#Aylık Bağlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 13:50

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini ve bu nedenle de aylık bağlama işleminin yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu. Ayrıca SGK, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğine de değindi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. SGK, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak yasal düzenlemenin devreye girmeden aylık bağlamanın yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

SGK ayrıca vatandaşları yanıltacak açıklamalarda bulunan, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğini, açıklama yapılacaksa SGK'nın yapacağını belirtti.

Gözden Kaçmasın

EYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacakEYT’de borçlanmaya 3 gün içinde başvuranlar yüzde 54,66 kârda olacakHaberi Görüntüle

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR

28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için
yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

EYTliler kuyruk oluşturdu SGK önünde sıraya girdiler... EYT başvurusu nasıl yapılacakEYT'liler kuyruk oluşturdu! SGK önünde sıraya girdiler... EYT başvurusu nasıl yapılacak?Haberi Görüntüle

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.
Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Gözden Kaçmasın

EYTliler emekli promosyonlarını hesaplamaya başladı Ne kadar alacaklar...EYT'liler emekli promosyonlarını hesaplamaya başladı! Ne kadar alacaklar...Haberi Görüntüle

SGKdan önemli EYT açıklaması: Aylık bağlama işlemi mümkün değil

Haberle ilgili daha fazlası:
#EYT#SGK#Aylık Bağlama

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana
Elon Muskın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek O kazandı...

Elon Musk'ın kaybı diğerlerinin servetlerini bile geçti! 2022 teknoloji milyarderlerine yaramadı, bir tek 'O' kazandı...

#Elon Musk
Strep A kâbusunda umut ışığı Doktorlar Aşısı yok diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

Strep A kâbusunda umut ışığı! Doktorlar 'Aşısı yok' diye uyarıyordu, güzel haber geldi...

#Sağlık