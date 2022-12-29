SGK'dan önemli EYT açıklaması: Aylık bağlama işlemi mümkün değil

Haberin Devamı

Yaklaşık 2,5 milyon kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan açıklama yapıldı. SGK, EYT'lilerin emeklilik başvurusunda bulunduğunu ancak yasal düzenlemenin devreye girmeden aylık bağlamanın yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

SGK ayrıca vatandaşları yanıltacak açıklamalarda bulunan, medyada kendisini uzman olarak tanıtan kişilerin yorumlarına itibar edilmemesi gerektiğini, açıklama yapılacaksa SGK'nın yapacağını belirtti.

SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

KAMUOYUNDA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) OLARAK BİLİNEN VATANDAŞLARIMIZ TARAFINDAN SGK'YA YAPILAN BAŞVURULAR



28/12/2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunulmuş ve bu kapsamdakiler için

yaş şartı aranmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu düzenleme henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.

İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra Kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI