Son dakika... Korona virüs aşısı ne zaman? Bakan Varank CNN TÜRK'te ilk kez açıkladı

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

YERLİ TEST KİTLERİ ÜRETİMİ

Türkiye'de 13 firma bu kitleri üretebiliyorlar. Dünyanın birçok ülkesine ihracatını yapıyorlar. Bunların tamamı desteklediğimiz, bir çoğu Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar. Burada iyi bir durumdayız. Biz TÜBİTAK ile bir çağrı başlatmıştık. Özellikle yeni nesil tanı kitlerinin üretilmesiyle ilgili.

Orada da güzel gelişmeler var. Bizim desteklediğimiz şu anda hızlı sonuç verebilen bir hızlı tanı kitini belki de dünyada ilk olacak şekilde Haziran ayı gibi prototipini üretmeyi planlıyoruz. Güzel bir netice alırsak dünyaya da yeni bir inovatif ürünü çıkartma şansımız olacak.

TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI

Yine biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.

17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı.

Türkiye'nin şu anda günlük maske üretim kapasitesi, bizim bizzat firmalardan aldığımız 40 milyon maskeyi geçmiş durumda. Tabi bu bahsettiğimiz cerrahi maskeler. Bunun yanında penye, kumaş maskelerle ilgili de biliyorsunuz bilim kurulun bunların kullanılabilirliğiyle ilgili de görüşü vardı.

Şu anda TSE ve tekstil federasyonları çok sıkı şekilde çalıştık. Birkaç gün içerisinde bez maskelerle ilgili standartlarla ilgili de bir açıklamamız olacak. Zaten günlük 40 milyon çok yüksek. Ama bunun yanında tek kullanımlık olmayan maskelerle ilgili standardı belirleyeceğiz. Temel şartları sağlayan, temel maskeyle ilgili tabi ki bir tavan fiyat ticaret bakanlığımız ilan edebilir.