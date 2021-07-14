Son dakika... Haftalar sonra müjdeli haber! Denize girebilir, balık yiyebilirsiniz

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajın temizlenmesi son sürat devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, deniz suyu kalitesinde sorun olmadığını, denize girilip, balık yenebileceğini belirtti. Kurum, bilim insanlarının bundan sonra müsilaj oluşumu da beklemediklerini söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Bu süreçte yoğun bir gündem maddesiyle toplantılar gerçekleştirdi. Müsilaja ilişkin çalışmalar sürdürüyorlar. 300 bin lirayı bulan çalışma gruplarına destek verecekler. Önümüzdeki 30-50 yılın çalışmasını yapacağımızı belirtmek isterim. 14 ayrı alt çalışma grubu oluşturmuştuk. Sorumlulukları çerçevesinde çalışmalar sürdürülüyor. 545 atık su arıtma tesisi yerinde incelendi.

3 yıl içerisinde adımları atmış olacağız. Adımları atarken denetimlerimiz devam etmekte. 11536 denetim sayısına ulaştık. 2517 noktadan da numune aldık. 175 işletme ve 112 gemiye 23.5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 52 işletmenin faaliyetlerine son verildi. DSİ bölge müdürlüklerince yapay sulak alan süreci oluşturulmaya başlandı.

Kurulumuz bilimsel, teknik çalışmaların hepsini değerlendiriyor. Örnek uygulamaları yapmaya gayret gösteriyoruz. Küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek 2009 liraya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılara 4.2 milyon lira ödeme yapacak. Sağlık Bakanlığı ile deniz suyu kalitesi ve canlılara ilişkin çalışma yapıldı. Herhangi bir sorun tespit edilmedi. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girip balık yiyebilirler. Mart ayında deniz yüzeyindeki müsilaj büyüklüğü 264 hektarken Haziran ayında bu alan 12 bin 741 hektara çıktı. Atılan adımlar sayesinde Marmara Denizi'nde müsilaj yok denilecek kadar az seviyede. Bilim insanlarımız yeni bir müsilaj oluşumunu beklemediklerini ifade ediyorlar.

Tersanelerde temiz üretim tekniklerinin yapılmasına yönelik mevzuat çalışması kararı almıştık. Taslak yönetmelik hazırlandı. Tersanelerimiz daha temiz ve az atığın üretilmiş dönemine girmiş olacaklar. 36 zeytin üretim tesisinden 25'inin iki faza geçiş için destekleyeceğiz.

Milletimiz müsterih olsun. Marmara'yı hep birlikte kurtacağız ve kaderine terk etmeyeceğiz. Oksijen seviyesinin arttığını görüyoruz. Balıklar geri dönmeye başladı. Çalışmalar çerçevesinde çok daha iyi hale geldi. Aynı anlayışla 22 maddelik eylem planımızı hayata geçireceğiz. Marmara Hepimizin diyerek Marmara'mızı eski haline getirecek adımları atacağımızı ifade ediyorum.

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