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Ekonomi
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:35,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Noter aracılığıyla hobi bahçesi arazisi alanlara çok önemli uyarı: Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir

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Son dakika haberler... Noter aracılığıyla hobi bahçesi arazisi alanlara çok önemli uyarı: Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları şöyle:

"Özellikle Koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? HAYIR DEĞİL Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz.

Aradaki aracılar kazansın diye #tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız!

Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir."

Havuzlu hobi bahçelerine yasak geliyor
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