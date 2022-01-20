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Son dakika haberi: Kritik yasa TBMM'de kabul edildi

#TBMM#Enflasyon#Ekonomi
Son dakika haberi: Kritik yasa TBMMde kabul edildi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kabul edilen yasayla; enflasyon düzeltmesi uygulaması 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteleniyor.

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Kabul edilen yasa teklifi ile, geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.

Türk Lirası mevduat katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay süreli Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarında değerlendirmeleri durumunda bazı kazançları Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.

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#TBMM#Enflasyon#Ekonomi

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