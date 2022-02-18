Son dakika haberi: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan yandı! İndirimli satış oyununa engel

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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; indirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.



İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.