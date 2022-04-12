Son dakika haberi: Erdoğan Kabine sonrası açıkladı! İşte 2053 ulaştırma ve lojistik ana planının detayları

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası 2053 hedefi için ulaştırma ve lojistik ana planının devreye girdiğini belirtti. Yeni planın ayrıntılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

2053, 2071 vizyonlarını da bizden sonraki nesillere emanet edeceğimizi söylüyoruz. Artık 2023'ün eşiğindeyiz. Bir sonraki sürecimiz olan 2053'e de hazırlığımıza başlıyoruz. Bugün de İstanbul'un fethinin 600. yılına atfettiğimiz 2053 ulaştırma ve lojistik ana planını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen dünya ticaret hacminin 2023'da 25 milyar tona, 2050 yılında 95 tona ulaşması bekleniyor. Dünyada ulaşıma yönelik talebin de 2025 yılında iki katına çıkacağı anlaşılıyor. Ülkemizin ulaştırma alanında son 20 yılda attığı adımların ne kadar önemli olduğunu kabul edecektir. Türkiye, geniş coğrafyanın lojistik süper gücü olma yolunda ilerlemektedir. ABD'nin 2 trilyon dolarlık, Çin'in ise 590 milyon dolarlık altyapı planladıkları biliniyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ULAŞTIRMADA 2053 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Temel önceliğimiz hep ekonomimizin üretim gücünü desteklemek olmuştur. Yaptığımız yatırımlarla, Türkiye üretimi 1 trilyon doların üzerine artırmayı başarmıştır. Akıllı yolların inşası bu uygulamalardan biridir. Araştırma ve lojistik ana planımızı veriye dayalı, topluma kulak veren bir anlayışla hazırladık. Önce güncel arazi kullanımı, alt yapı ve turizm verilerine göre bir ihtiyaç analizi yaptık. Sürdürülebilir senaryoda, demiryolu yatırımlarımız artık ön plana çıkmıştır. Mevcutların tamamını yenilediğimiz hat uzunluğumuzu 13 bin 22 km'ye çıkardık. Hedefimiz bu rakımı 2053'te 28 bin 590 km'ye taşımaktır. Demiryollarının yolcu taşımacılığındaki payını %1'den %6,2'ye çıkarmakta kararlıyız. 2053 yılında 440 milyon ton yükün demiryoluyla taşınmasını sağlamak. Yurt dışı yük taşımacılığında da demiryolu taşımacılığı 10 kat artırmak istiyoruz. Yeni yatırımlarla, karayolu hizmet düzeyimizi de en üst seviyeye çekerek daha kesintisiz konforlu hizmet tesis edeceğiz. Limanlar hem taşımacılık modlarının entegre edilmesi, hem de uluslararası ulaşımı birbirine bağlaması açısından daha da önem kazanmaktadır. 217 olan liman tesisi sayımız 2053'te 255'e çıkartılacaktır.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlardaki balon sönecek Haberi görüntüle

HAVALİMANI SAYISI 61'E YÜKSELECEK

Kanal İstanbul projesi ise boğazdaki gemi sayısının azaltılması ve ülkenin jeopolitik konumu açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye, hızla büyüyen ekonomisinin ve turizmini destekleyen 56 havalimanına sahiptir. Önümüzdeki yıllarda bu sayı 61'e yükselecek. Bayram sonrası Rize-Artvin havalimanının da açılışını yapıyoruz. Yıllık 210 milyon olan hava taşımacılığı, 2053'te 344 milyona çıkacaktır. Ulaştırma ve haberleştirme sektörünün 2053'e katkısı 1, 94 trilyon dolar ile yaklaşık yatırımın 10 katına çıkacaktır. Amacımız bu süreç sonunda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasıdır.

"TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATMIŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

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Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir aşamasına adım atmak sürecine olduğumuza inanıyoruz. Bir dönem artık sona ermek üzeredir. Nice yöntemle engellenen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına artık kimse engel olamayacaktır. Her alanda Türkiye'ye çağ atlatmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi son 20 yılda kurduğumuz güçlü eser ve altyapı hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız.