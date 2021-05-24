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Ekonomi
Haber Giriş: 24.05.2021 - 23:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bitcoin'de hareketli dakikalar! Elon Musk yeniden devreye girdi

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Son dakika haberi... Bitcoin'de hareketli dakikalar! Elon Musk yeniden devreye girdi

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı.

Bitcoin gelen haberlerle çalkalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk'tan yeni bir açıklama geldi.

Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu kaydetti.

Peş peşe gelen kötü haberler sonrası Bitcoin fiyatları 30 bin seviyesine kadar düşmüştü. Musk'ın attığı tweet sonrası Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

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