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Ekonomi
Haber Giriş: 09.07.2020 - 21:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: BDDK'dan kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama

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Son dakika haberi: BDDK'dan kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarıyla ilgili açıklama
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Son dakika haberine göre; Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk Lirası limit, 2000 Türk Lirasına çıkarıldı.

Son dakika haberine göre; BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

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