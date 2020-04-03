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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı: Bağış 900 milyon lirayı aştı

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı: Bağış 900 milyon lirayı aştı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

- (Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe.

- (Milli Dayanışma Kampanyası) Bağış 900 milyonu aşmış durumda.

- 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemeleri de evden yapılacak.

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