AA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 18:16,
Son dakika haberi: Bakan Selçuk açıkladı: Bağış 900 milyon lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
- (Kısa çalışma ödeneği) 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe.
- (Milli Dayanışma Kampanyası) Bağış 900 milyonu aşmış durumda.
- 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemeleri de evden yapılacak.
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