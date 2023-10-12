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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu... Burs ve kredi başvuruları başladı

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Burs#Kredi
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu... Burs ve kredi başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 10:12

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 19 Ekim saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılacak.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

Son başvuru tarihinin 19 Ekim olduğunu hatırlatan Bakan Bak, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. Başvurularınızı e-Devlet üzerinden, 19 Ekim Perşembe günü saat 23.59’a kadar yapabilirsiniz. Eğitim yolculuğunuzda daima yanınızdayız.”

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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak duyurdu... Burs ve kredi başvuruları başladı

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Burs#Kredi

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