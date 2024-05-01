Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

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Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Fed faizi değiştirmeyerek yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Fed kararı oybirliğiyle aldı.

Toplantı notlarında yine enflasyona büyük yer ayrıldı. Fed enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir hareket edene kadar faiz indirimi yapmayacağını ifade etti.

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı metni şöyle:

ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bugün sona eren 2 günlük toplantısının ardından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Son göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğini göstermektedir.

İstihdam artışları güçlü seyretmiş ve işsizlik oranı düşük kalmıştır. Enflasyon geçtiğimiz yıl içinde gerilemiş ancak yüksek seyretmeye devam etmiştir. Son aylarda, Komite'nin yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru daha fazla ilerleme kaydedilmemiştir.

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Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı amaçlamaktadır. Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin geçtiğimiz yıl içinde daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini değerlendirmektedir.

Ekonomik görünüm belirsizdir ve Kurul enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam etmektedir. Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 5-1/4 ila 5-1/2 olarak korumaya karar vermiştir.

Federal fon oranı için hedef aralığında yapılacak herhangi bir ayarlamayı değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir.

Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmemektedir. Buna ek olarak, Komite Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Haziran ayından itibaren Komite, Hazine tahvillerinin aylık itfa üst sınırını 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürerek menkul kıymet varlıklarının azalma hızını yavaşlatacaktır. Komite, ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymetler üzerindeki aylık itfa üst sınırını 35 milyar dolar olarak koruyacak ve bu üst sınırı aşan (daha fazla) -2- anapara ödemelerini Hazine menkul kıymetlerine yeniden yatıracaktır.

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Komite, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürme konusunda güçlü bir kararlılık sergilemektedir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Kurul, hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır. Kurul'un değerlendirmeleri, işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesini dikkate alacaktır.

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"ENFLASYON HALA YÜKSEK"

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrasında basın toplantısında enflasyon hala yüksek olduğunu vurguladı.

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Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyon risklerine karşı son derece dikkatliyiz. Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi ancak hala çok yüksek. Enflasyon geçen yıl boyunca önemli ölçüde geriledi ancak hala çok yüksek. Yurt içinde özel sektörün nihai satın almaları geçen yılın ikinci yarısı kadar güçlü olmaya devam ediyor. Fed yetkilileri yüksek enflasyonun yarattığı zorlukların farkında. Bu yıl gelen enflasyon verileri beklenenden yüksek. Politika adımlarımız fiyat istikrarı ve maksimum istihdam hedeflerimizle yönlendiriliyor. Enflasyonun düşeceğine güveniyoruz, ancak bu büyük olasılıkla önceden beklenenden daha uzun sürecek. Bilanço varlıklarının toplam azaltımı aylık 40 milyar dolar civarında olacak.

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"PARA POLİTİKASI İYİ KONUMDA"

Bir sonraki politika adımının bir artırım olması pek mümkün değil. Politikanın enflasyonu zaman içinde yüzde 2 hedefine çekecek kadar sıkı olduğuna inanıyoruz. Politikanın ekonominin izleyebileceği farklı patikalara yönelik olarak iyi konumda olduğunu düşünüyoruz. Faizleri yükseltmek için politikanın yeterince sıkı olmadığına dair ikna edici kanıta ihtiyaç var. İş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama faiz indirimlerini ateşleyebilir. Hala güçlü bir büyümeye sahip olabileceğimizi ya da iş gücü piyasası ve enflasyonun düşmeye devam edebileceğini göz ardı etmiyoruz. Finansal şartlarda gevşeme ve enflasyon arasında açık bir bağlantı yok. Gelecek enflasyon verileri faiz konusunda verilecek kararın kalbinde yer alacak.

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"FAİZ İNDİRİMLERİNE BAŞLAMANIN NE KADAR ZAMAN ALACAĞINI BİLMİYORUM"

Faiz indirimi için enflasyonun düşmekte olduğuna daha fazla güvene ihtiyaç var ve ilk çeyrekte ilerleme göremedik. Faiz indirimlerine başlamanın ne kadar zaman alacağını bilmiyorum. Enflasyon hedefine ulaşmak için ücretlerde büyümenin daha sürdürülebilir seviyelere gevşediğini görmemiz gerekecek. Enflasyonun düşüşe geçeceğine ilişkin güvenim öncekine göre daha düşük. Ancak enflasyonun yeniden aşağı yönlü hareket ettiğini bu yıl görmemizi bekliyorum. Faizleri indirmeye ve indirmemeye giden patikalar var ve hangi yola gidileceği gelecek verilere bağlı. Ekonominin durumunu öngörmek tahminciler için çok zor.

STAGFLASYON İDDİALARI

ABD ekonomisinde gelen verilere baktığımda stagflasyon söylentilerinin nereden geldiğini anlamıyorum. Enflasyonda bu yıl yeterli ilerleme görüp görmeyeceğimizi bilmiyorum. Göç nedeniyle ABD ekonomisinde üretim potansiyelinde ciddi artış görüyoruz. Göç ilk etapta ekonomide talepten çok arz yaratabilir. Göç uzun vadede enflasyonu etkilemez. Sınırlayıcı para politikasının işini yapmak için daha fazla zamana ihtiyacı var. Kararlarımızda siyasi gelişmeleri hesaba katmayacağız. Seçimi kararlarda dikkate almak doğru karar verme ihtimalini azaltır. Enflasyonu düşürmenin ne kadar süreceği, ne kadar sabırlı olmamız gerektiği verilere bağlı. Verimlilikten daha yüksek ücret artışları zaman içinde enflasyonist baskılar yaratır. Biraz zaman alacak ancak enflasyonu yüzde 2'ye getireceğiz.