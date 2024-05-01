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Son dakika haberi: Altında Fed etkisi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Son dakika haberi: Altında Fed etkisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 21:19

ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50 seviyesinde sabit tutsa da aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürdü. Böylece parasal gevşeme yaşanması beklentileri artışa geçti. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2300 doların üstüne sıçrama gerçekleştirdi.

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Altın fiyatları bir süredir satıcılı seyre yönelmişti. Fed'in faiz indirmeyeceğini fiyatlamaya başlayan ons altın gün içinde 2281 dolar seviyesine kadar geriledi.

Fed'in faiz kararını açıklaması ve beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlendi.

Faiz bağlamı dışında Fed'in aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indirmesi altın fiyatlarına pozitif yansıdı.

Parasal gevşeme anlamına gelen bu hareketle birlikte ons altın 2328 dolara kadar çıktı. Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 2429 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 2474 liraya yükseldi.

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#Altın#Emtia#Fiyat

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