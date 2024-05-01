Son dakika haberi: Altında Fed etkisi

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Altın fiyatları bir süredir satıcılı seyre yönelmişti. Fed'in faiz indirmeyeceğini fiyatlamaya başlayan ons altın gün içinde 2281 dolar seviyesine kadar geriledi.
Fed'in faiz kararını açıklaması ve beklentilere paralel olarak sabit tutmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik gözlemlendi.
Faiz bağlamı dışında Fed'in aylık bilanço küçültme büyüklüğünü 60 milyar dolardan 25 milyar dolara indirmesi altın fiyatlarına pozitif yansıdı.
Parasal gevşeme anlamına gelen bu hareketle birlikte ons altın 2328 dolara kadar çıktı. Gram altın uluslararası piyasalarda komisyonsuz 2429 lirayı gördü. Kapalıçarşı'da gram altın 2474 liraya yükseldi.