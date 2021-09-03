MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Eylül ayı kira zammı oranı
GeriEkonomi Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Eylül ayı kira zammı oranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.09.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Eylül ayı kira zammı oranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte Eylül ayı kira zammı oranı

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kontrat yapacak.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Ağustos ayında enflasyon yıllık yüzde 19.25 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 15.78 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 15.78 oldu.

Ağustosta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Ağustos'ta fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Ev sahibi ve kiracılar dikkat İşte Eylül ayı kira zammı oranı

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi