Son dakika... Ethereum rekor kırdı! Buterin servetine servet katıyor

Kripto para piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftaya damga vuran Dogecoin'den sonra Ethereum adından söz ettirmeye başladı. Güçlü yükseliş grafiği ile son bir ayda yüzde 102 oranında kazanç sağlayan Ethereum güne rekorla başladı ve 4357 dolar seviyesine yükseldi.

24 SAATTE 585 DOLAR

Geçtiğimiz günle kıyaslandığında Ethereum 585 dolar artmış görünüyor. Dün en düşük 3772 doları gören Ethereum bugün 4357 dolar ile rekor seviyeye çıktı.

BITCOIN SAKİN SEYREDİYOR

Kripto para birimi Bitcoin ise bir süredir 55-58 bin dolar seviyelerinde dalgalı seyrini sürdürüyor. 14 Nisan 2021'de gördüğü 64 bin 813 dolar seviyesini test etmeye çalışan Bitcoin bir süredir başarılı olamıyor.

2013 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.

MİLYARDER BUTERİN

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’un bulunduğu ve bunun da değerinin 1.4 milyar doları aştığı belirlendi.

ETHEREUM’UN PİYASA DEĞERİ 500 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ethereum’un piyasa değeri toplamda 501 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 1.07 trilyon dolar olarak liderliğini sürdürüyor. Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlayan merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının artan popülaritesi nedeniyle yılın başından bu yana yükseliş yaşadı.

KASABADAN MİLYARDERLİĞE

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

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