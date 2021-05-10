Son dakika... Piyasalarda Ethereum rüzgarı! 4 bin doları da aştı

Ethereum’daki sürekli yükseliş trendi geçtiğimiz Aralık ayından bu yana devam ediyor. 5 ay önce 600 dolar seviyesinde bulunan Ethereum bugün 4072 doları görerek tarihi yüksek seviyesine ulaştı. 8 yıllık mazisi bulunan ve Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para birimi Ethereum sadece 5 ayda yüzde 600’e yakın kazanç sağladı. Ethereum’un arzının sınırlı olması fiyatlardaki yükselişi destekleyen en büyük faktörlerden biri oldu.

2013 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.

MİLYARDER BUTERİN

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’unun bulunduğu ve bunun da değerinin 1.35 milyar doları aştığı belirlendi.

ETHEREUM’UN PİYASA DEĞERİ 470 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ethereum’un piyasa değeri toplamda 470 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 1.10 trilyon dolar olarak liderliğini sürdürüyor. Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlayan merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının artan popülaritesi nedeniyle yılın başından bu yana yükseliş yaşadı.

KASABADAN MİLYARDERLİĞE

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.

KRİPTO PARA PİYASALARINDA ELON MUSK ETKİSİ

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın Dogecoin üzerinde yarattığı beklenti boşa çıkınca Dogecoin’de sert fiyat hareketleri görüldü. 6 lira seviyesinden 4 liraya kadar gerileyen Dogecoin güç kaybetmeye başladı.

Bitcoin ise 60 bin dolar sınırına yeniden yanaştı. Bir süredir sakin seyreden Bitcoin 14 Nisan 2021’de 64 bin 813 dolar seviyesine kadar yükselmiş sonrasında da 26 Nisan 2021’de 47 bin 130 dolara kadar gerilemişti. Bu tarihten sonra ise 54-55 bin dolar seviyelerinde sıkışık bantta hareket etmeye başladı.

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