Son dakika... Kripto paralarda Shiba Inu ve Pig Finance rüzgarı

Dünya çapında kripto paralara ilişkin büyük ilgi devam ediyor. Bitcoin, Ethereum’la başlayan kripto para macerası bugün binlerce coinle devam ediyor. Yeni çıkan coinler büyük kripto para borsalarında işlem görmese de uyanık davrananlar servet ediniyor. Listenin en genç üyeleri Shiba Inu ve Pig Finance gözde coin olma yolunda ilerliyor.

SHIBA INU VE PIG FINANCE RAĞBETİ

Kripto para piyasasına henüz yeni girmelerine rağmen Shiba Inu ve Pig Finance coinleri büyük ilgi gördü. Kısa sürede yatırım yapanlar paralarını katlamaya başlayınca kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye başladılar.

BOL SIFIR ZENGİN HİSSETTİRİYOR

Yeni çıkan kripro paralarda bol sıfır olması nedeniyle küçük tutarlarla büyük işlemler gerçekleştiriliyor. Örnek vermek gerekirse şu anda 1 kuruşa 5000 adet Pig Finance, yine 1 kuruşa 500 adet Shiba Inu coinleri alınabiliyor. 1 milyon adet Shiba Inu 292 lira tutarken 1 milyon Pig Finance 28.3 lira seviyesinden alınabiliyor.

SIFIRLAR AZALDIKÇA PARA KATLANIYOR

Bol sıfırlı fiyata sahip olan Pig Finance ve Shiba Inu’de sıfırlar azaldıkça kazanç da katlanmış oluyor. Pig Finance, Mart ayında ilk kez satışa çıktığında 0.000000014 dolardan işlem görüyordu. Bugün ise fiyatı 0.000003 dolardan işlem görüyor.

Yine Shiba Inu’nin grafiğine bakıldığında Şubat ayında ilk çıktığında 0.0000000035 dolardan işlem görürken bugün 0.000035 dolara kadar fiyatının yükseldiği görülüyor. Shiba Inu kısa sürede yüzde 1 milyon kazandırırken Pig Finance da yüzde 21.328 oranında kazandırmış oldu.

SHIBA INU’NUN YÜZDE 50’Sİ VITALIK BUTERIN’DE

Dogecoin’in çıkışında etkili olan shiba inu cinsi köpeğin adıyla piyasaya sürülen Shiba Inu coini kendisini Dogecoin Killer unvanıyla tanıtıyor.

Ryoshi isimli biri tarafından ortaya çıkarılan Shiba Inu, Ethereum temelli bir coin olarak satışa çıktı. Toplam arzın yüzde 50’si Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin’e gönderildi.

BINANCE’DA LİSTELENDİ

Gate.io’da işlem gören Shiba Inu, dün saat 14:00 itibarıyla Binance’da listelenmeye başlandı. Binance’a girmesinin ardından sistemlerde oluşan sorun nedeniyle Binance para çekme işlemlerini kısa süreliğine durdurdu ve kripto para yatırımcıları arasında telaş başladı. Ancak sorun giderilince para çekme işlemleri normale döndü.

ORTAYA ÇIKARDI AMA ELİNDE SHIB YOK

Ryoshi “Hiçbir şeyi olmayan birinin, hiçlikten bir şey kurması mümkün mü, görmek istiyorum” diyerek Shiba Inu’yi ortaya çıkardığını ve elinde Shiba Inu olmadığı için herkes gibi kripto para borsalarından alım yaptığı biliniyor.

İPLER BUTERIN’İN ELİNDE

Shiba’nın fikir babası Ryoshi “Toplam arzın %50’sinden fazlasını Vitalik’e yolladık. Bir zayıf nokta yoksa, mükemmellik de olmaz. Buterin bizi rug’lamadığı sürece, SHIBA büyüyecek ve hayatta kalacaktır” dedi.

DOGECOIN SERT DÜŞTÜ

Kripto para piyasalarında bir dönem milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla rüzgar estiren Dogecoin 0.73 dolar seviyelerinden 0.48 dolara kadar geriledi.

NBC’de yayımlanan Saturday Night Live’da Dogecoin’e ilişkin önemli açıklamalar yapması beklenirken önemsiz söylemleri nedeniyle Dogecoin düşüşe geçti.

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