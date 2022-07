Son dakika... Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları satın alacak

Haberin Devamı

Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin hayvan pazarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkları satın alacaklarını açıkladı.



ESK tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerin hayvan pazarlarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumunca satın alınacağı bildirildi.



Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıklarının ESK karkas alım fiyatlarından satın alınacağı belirtildi.



ESK’nin açıklamasında Kurum kesimhanelerine üreticilerden gelen bütün taleplerin karşılanacağı hatırlatılırken ödemelerin 10 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına aktarılacağı not düşüldü.

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg’dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg’dir. Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.”



Ayrıca açıklamada üreticilerin kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceği hatırlatıldı.