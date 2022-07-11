Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Son dakika... Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları satın alacak

#Kurban#Satın Alma#Et Ve Süt Kurumu
Son dakika... Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları satın alacak

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak. Üreticiler 13-17 Temmuz 2022 tarihileri arasında başvurmaları halinde kurbanlıkları kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacak.

Haberin Devamı

Et ve Süt Kurumu (ESK), üreticilerin hayvan pazarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkları satın alacaklarını açıkladı.

ESK tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerin hayvan pazarlarına getirdiği ancak satamadığı kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumunca satın alınacağı bildirildi.

Üreticilerin 13-17 Temmuz tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıklarının ESK karkas alım fiyatlarından satın alınacağı belirtildi.

ESK’nin açıklamasında Kurum kesimhanelerine üreticilerden gelen bütün taleplerin karşılanacağı hatırlatılırken ödemelerin 10 gün içerisinde üreticilerin hesaplarına aktarılacağı not düşüldü.

Gözden Kaçmasın

İstanbullular Şilede kamp ve otellere akın ettiİstanbullular Şile'de kamp ve otellere akın ettiHaberi Görüntüle

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg’dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg’dir. Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır.”

Ayrıca açıklamada üreticilerin kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceği hatırlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurban#Satın Alma#Et Ve Süt Kurumu

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh