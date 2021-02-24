Son dakika... Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un davasında karar

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn davasında karar belli oldu. Ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin davada özel jet şirketinin müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek için göçmen kaçakçılığı suçu sebebiyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Carlos Ghosn'un, İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada savcılık, bir şirket yöneticisi ve 2 pilotun göçmen kaçakçılığı suçundan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti. Mütalaada, sanık olan pilotlar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun üzerine atılı göçmen kaçakçılığı suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraatleri istenmişti.

Hostes olan sanık Serpil Kurnaz Kuyumcu'nun da üzerine atılı suçun ön ödemeye tabi olması ve sanığın bu ön ödemeyi yerine getirmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, diğer hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraat etmesi gerektiğini belirtmişti.