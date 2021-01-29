Eski Nissan CEO'sunun kaçışıyla ilgili yeni gelişme! İade kararı kabul edildi

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn’un Japonya’dan kaçışına yardım ettikleri ileri sürülen ABD’li Michael ve oğlu Peter Taylor'un Japonya'ya iadesi kabul edildi.

ABD'li yargıç, "Japonya'nın eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un kaçışına yardım ettikleri" iddia edilen ABD’li 2 kişinin iadesine yeşil ışık yaktı. Taylor'ın avukatları, Boston’daki 1. ABD Temyiz Mahkemesine itiraz etmeyi planladıklarını söyledi.

Massachusetts eyaletine bağlı Boston Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwanı, baba-oğul Taylor'ın Japonya'ya iadesinin ertelenmesine ilişkin avukatların talebini değerlendirdiğini açıklamıştı.

GHOSN'UN LÜBNAN'A KAÇMASI

Eski Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık 2019'da özel uçakla İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Lübnan asıllı iş insanının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutunun içinde Japonya'dan kaçtığı iddia edilmişti.

İnterpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında "kırmızı bülten" uyarısı yayımlamış, bu bülten kaydının 6 Ocak'ta resmi makamlara ulaştığı bildirilmişti.