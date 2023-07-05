Son dakika... Enflasyon açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu... İşte polis, öğretmen, hemşire, profesör, mühendisin alacağı zamlı maaşlar...

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Milyonlarca memurun beklediği zam enflasyon oranlarına göre netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 17,55 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam ise yüzde 19,77 oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Böylece refah payı eklenecek zam hükümet tarafından açıklanacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

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Not: Yukarıdaki tablodaki maaşlar enflasyon oranına göre hesaplanmıştır. Nihai zam kararı hükümet tarafından açıklanacak.