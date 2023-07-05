Avrupa Yatırım Holding yüzde 785 yükseldi! Aref'e kısıtlama gelmişti, BİST komple yasakladı

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Borsa İstanbul olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri olan hisseleri takibe aldı. BİST, Avrupa Yatırım Holding hissesine internetten emir yasağı getirdi. Böylece internet üzerinden Avrupa Yatırım Holding hissesi alım ve satımı gerçekleştirilemeyecek. Kısıtlama bir ay süreyle geçerli olacak ve bunun yanında açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyattan işlem kısıtlamaları da hisse özelinde devam edecek. Hisse almak ya da satmak isteyen yatırımcılar aracı kurumlarını telefonla arayarak emir verebilecekler.

BIST'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payı 05/07/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/08/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

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Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.



YÜZDE 785 YÜKSELDİ, AREF'E DE KISITLAMA GELMİŞTİ

Nisan ayının sonlarında 13,50 lira seviyelerinde stabil işlem gören Avrupa Yatırım Holding hissesi herhangi bir özel durum olmamasına rağmen hızla yükselişe geçti ve yaklaşık 2.5 ayda 119 lira seviyesine yükselerek yüzde 785 kazanç sağladı. Hızlı yükselişi takibe alan Borsa İstanbul hisse üzerinde alınabilecek hemen hemen tüm kısıtlamaları uygulamaya koysa da yükseliş durdurulamadı.

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Bunun üzerine Borsa İstanbul iki kişi hakkında yatırımcı bazında tedbir aldı. Avrupa Yatırım Holding hissesinde işlem yaptığı tespit edilen illüzyonist Aref Ghafouri ve Eren Çayır bir ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirlerine tabi tutulacak.

21 KİŞİYE DE 6 AY GEÇİCİ İŞLEM YASAĞI GETİRİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Haziran ayında Avrupa Yatırım Holding'de gerçekleştirilen işlemleri inceledi ve 21 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirme kararı aldı. Ahmet Muştu, Aynur Özay, Burak Güçlü, Cemal Çetinkaya, Emre Demirel, Emre Kızılırmak, Engin Yalçınkaya, Gökhan Veske, Hasan Mehmetoğlu, Mazlum Savaş, Mehmet Siraç Yıldırım, Mehmet Yılmaz, Murat Ağcabağ, Mutlu Koçak, Nurdane Güler, Onur Yılmaz, Osman Özsoy, Osman Türe, Saim Özay, Selçuk Demir, Vedat Yılmaz isimli kişiler 6 Haziran 2023 tarihinden başlamak üzere 6 ay boyunca geçici işlem yasağına tabi oldu.

